El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes, el transportador, visiblemente afectado, lamenta la pérdida de su vehículo, su principal herramienta de trabajo. «Hagan lo que quieran, pero no me quemen el carrito», se le escucha decir con la voz quebrada.

Además de expresar su dolor, el conductor cuestionó las acciones de los presuntos responsables y pidió que no ataquen los vehículos de trabajo, que son el sustento de muchas familias. «Quemen lo que quieran, pero no los carros de trabajo. Así no es, así no es ELN», agregó en su testimonio.

El video generó indignación entre ciudadanos y transportadores, quienes exigieron mayor seguridad en las vías del Chocó. Usuarios en redes sociales lamentaron la difícil situación que enfrentan los trabajadores del transporte en la región y pidieron más presencia de las autoridades para evitar este tipo de ataques.

El ataque ocurre en medio de múltiples denuncias sobre la creciente inseguridad en las carreteras del departamento. Transportadores y comunidades locales han alertado en repetidas ocasiones sobre la presencia de grupos armados ilegales que afectan la movilidad y ponen en riesgo la vida de quienes transitan por la zona.

Tras conocerse la denuncia, las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer los detalles del ataque y dar con los responsables. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el hecho ni se han reportado capturas.

Mientras tanto, la comunidad transportadora sigue exigiendo garantías de seguridad para poder trabajar sin el temor de ser víctimas de hechos violentos como este.