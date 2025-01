Las autoridades de Los Ángeles han decretado este viernes un toque de queda en las zonas afectadas por los catastróficos fuegos para garantizar la seguridad pública, proteger la propiedad y evitar saqueos. Las restricciones estarán vigentes entre las 18.00 de la tarde y las 6.00 de la mañana hora local.

El balance de fallecidos ha subido a 10 víctimas y unas 20 personas han sido detenidas por robos a las viviendas afectadas. Los incendios no cesan y tienen un nuevo frente: el foco Kenneth comenzó a arder el jueves cerca de la ciudad de Calabasas. Este foco se investiga como un fuego provocado y hay un sospechoso arrestado. Este fuego creció rápidamente y precipitó órdenes de evacuación obligatorias en la zona, aunque se ha logrado contener y las órdenes han sido rebajadas a advertencias. El Kenneth se sumó al incendio en Pacific Palisades, en el oeste de la ciudad. Este frente lleva ardiendo desde la tarde del martes y se ha convertido en “uno de los desastres naturales más destructivos en la historia de Los Ángeles”, según las autoridades.

Problemas en el suministro de agua para batallar los incendios

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha pedido este viernes que se lleve a cabo una investigación sobre los problemas de agua que han dificultado la capacidad de respuesta de las autoridades ante los múltiples incendios forestales que se han declarado en Los Ángeles esta semana. “Pido una investigación independiente sobre la pérdida de presión de agua en las bocas de incendios locales y la falta de disponibilidad de agua del embalse de Santa Ynez. Necesitamos respuestas para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir y de que disponemos de todos los recursos para luchar contra estos incendios catastróficos”, ha publicado el demócrata en su cuenta de X.

Biden asegura que la cifra de muertos por los incendios aumentará

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo, tras expresar su solidaridad con los angelinos, que se esperaba que el número de víctimas mortales de los incendios aumentara en los próximos días. “Si es significativamente o no, aún no lo sabemos”, dijo. “Todavía hay muchas personas en paradero desconocido. No sabemos dónde están”, agregó, sin dar más detalles.

En la misma rueda de prensa, pero conectada virtualmente desde Los Ángeles, Deanne Criswell, la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), instó a las personas que evacuaron a registrarse en la agencia para solicitar el reembolso de hoteles, alquileres temporales y suministros. Aseguró que la agencia había recibido 27.000 millones de dólares del Congreso antes de la catástrofe de Los Ángeles, y que estaba bien financiada y posicionada para gestionar las solicitudes de reembolso.

¿Por qué arden tan rápido las viviendas en Los Ángeles?

Una de las preguntas más comunes al ver la destrucción causada por los incendios de Los Ángeles es cuáles son los motivos por los que casas y otras construcciones se queman tan rápido. La cuestión es que, en Estados Unidos, aunque no lo parezcan, la mayor parte de las casas están realizadas en madera, así como con placas de lo que se suele llamar madera prensada o contrachapado. Solo el exterior se recubre en yeso. Eso hace que sean materiales altamente inflamables que arden muy rápido. De ahí que lo más común sea encontrarse con casas en las que únicamente ha sobrevivido alguna escalera o muro de ladrillo, cemento o hierro, así como las chimeneas interiores.

Los incendios han quemado unos 145 kilómetros cuadrados

Los incendios en Los Ángeles han calcinado unos 145 kilómetros cuadrados, o unas 56 millas cuadradas, según la última actualización de datos de las autoridades. Supone un nivel de devastación impresionante: la zona quemada es mayor que algunas de las ciudades más densamente pobladas de Estados Unidos. Como referencia, el área afectada es tan grande como la ciudad de Miami (Florida) y unas dos veces mayor que Manhattan (Nueva York).

Continúan las evacuaciones

El alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, declaró en rueda de prensa que aproximadamente 153.000 residentes del condado de Los Ángeles siguen bajo órdenes de evacuación obligatoria, mientras que otros 166.000 han sido alertados de que podrían tener que evacuar.

Prisioneros trabajan como bomberos para apagar los incendios de California

En el sur de California, casi 800 personas encarceladas forman parte de los 7.500 elementos que luchan contra los incendios forestales que siguen amenazando al Estado. Estos bomberos reclusos forman parte de un programa que lleva funcionando desde 1915. El Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California afirma que los participantes cobran entre 5.80 y 10.24 dólares al día, con una paga adicional durante las emergencias. Esta controvertida práctica ayuda a cubrir carencias críticas de personal, especialmente durante las temporadas de incendios exacerbadas por el cambio climático.

Los reclusos están obligados a trabajar en virtud de la 13ª Enmienda, que permite el trabajo forzado como castigo por delitos. Los bomberos reclusos deben cumplir criterios físicos y de comportamiento específicos y no les quedan más de ocho años de condena. Algunos de ellos han sufrido lesiones graves, y los informes indican que los bomberos encarcelados tienen más probabilidades de sufrir daños en comparación con los bomberos profesionales.