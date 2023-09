El noticiero difundió unos audios en los que se escucha la molestia de Navarro, esposa de Juan Carlos López Macías señalado narcotraficante y enlace del Eln con carteles mexicanos, porque consideraba que todo su apoyo no estaba siendo correspondido.

El 14 de junio de 2022, 5 días antes de que Gustavo Petro ganara la presidencia, Sandra Navarro habló con una amiga y le expresó la molestia que tenía con las personas a las que había estado ayudando:

“Yo lo que digo es que todos son un poco de hps y que a mí solamente me buscan para aportar plata. Entonces les voy a decir en la próxima reunión que me paguen lo que me deben y yo no sigo mariquiando más”.

Navarro se refiere específicamente a que durante la campaña estuvo “pagando eventos” y diferentes rubros, por los que nunca recibió una compensación: “Ya me mamé. Me mamé, me mamé de que no me tengan en cuenta”.

Su interlocutora le pregunta si todo fue “para lo de Petro” y la esposa de ‘el Sobrino’ confirma: “Sí, el día que estuvieron aquí en la casa yo fui la que pagué toda esa transmisión y toda esa mierda”.

En medio de la conversación, se refiere varias veces a Oswaldo, que según el informativo es “Oswaldo Cáceres, hombre de confianza y mano derecha de Sonia Bernal, la directora de la campaña presidencial en Casanare”, excandidata al Senado que no ganó, pero que hoy trabaja en el Ministerio del Interior y quedó grabada en varias llamadas con Navarro.

En esta imagen que mostró el noticiero, se ve a Cáceres en compañía de Petro. Bernal, en agosto pasado, dijo en un comunicado que él fue “el único gestor logístico departamental en Casanare, en la campaña liderada por el Pacto Histórico“.

Captura Noticias Caracol

En las llamadas interceptadas que el noticiero difundió, Navarro asegura que Cáceres le debe 400.000 pesos y alguien a quien se refiere como “la china de Francia” le debe otros 200.000 pesos: “Voy a decirle a Oswaldo que me devuelva la plata”.

Publicidad

Según el informe de Noticias Caracol, hay cientos de conversaciones que demuestran que “duró meses inyectando recursos y apoyo logístico”, por petición de quienes le dirigieron la campaña a Petro en ese departamento.

El medio asegura que aunque parecen aportes pequeños, fueron constantes y no solo en dinero, sino en alimentos y en proveer a los integrantes de la coalición de vehículos para transportarse cómodamente en sus visitas a Yopal, así como mover testigos electorales y material publicitario de la campaña, hasta que esta terminó.

Todo ello, con el agravante de que el nombre de Navarro no aparece en los recursos reportados ante el Consejo Nacional Electoral.