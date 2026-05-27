Lo que parece un día normal de sol podría aumentar el riesgo de cáncer de piel

Un modelo de inteligencia epidemiológica encendió las alertas en Colombia tras identificar las ciudades donde la radiación solar estaría aumentando significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

El estudio, desarrollado por la farmacéutica Axon Pharma, concluyó que Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Manizales, Pasto, Popayán y Neiva son las zonas urbanas del país con mayor exposición a radiación ultravioleta tipo B (UVB), considerada una de las principales causas del cáncer de piel.

La investigación cruzó datos del Ideam, registros médicos, densidad poblacional, edad y reportes de cáncer para identificar las regiones más vulnerables frente a este fenómeno.

Según los expertos, factores como la altitud, la cercanía a la línea del Ecuador, el deterioro de la capa de ozono y la exposición acumulada al sol desde edades tempranas estarían incrementando el riesgo entre millones de colombianos.

“Hoy nos encontramos en una posición de más riesgo porque tenemos mayor cantidad de radiación tipo UVB. Hemos visto incrementos de entre el 1 % y el 4 % en la radiación medida en el país”, explicó Juan Pablo Albanés, director médico de Axon Pharma.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención es que ciudades frías y de altiplano, como Tunja y Pasto, también aparecen entre las más expuestas debido a la altura sobre el nivel del mar.

Especialistas advirtieron que el daño provocado por el sol es acumulativo y puede manifestarse décadas después. “El cáncer de piel que presenta una persona de 70 años no se debe al sol del último año, sino a toda la radiación acumulada desde la infancia”, explicó el dermato-oncólogo Rafael Montealegre.

Los expertos insistieron en que el uso de protector solar debe convertirse en un hábito diario, incluso en días nublados o en ciudades donde no haga calor extremo. También recomendaron utilizar sombreros, gafas, ropa de manga larga y evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde.

Además, hicieron un llamado a consultar rápidamente ante señales como lunares que cambian de forma o color, heridas que no cicatrizan o lesiones que sangran repetidamente.

Actualmente, entidades médicas y especialistas adelantan programas de capacitación para mejorar la detección temprana del cáncer de piel en diferentes regiones del país.