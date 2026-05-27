Condenan a conductor en Cali por insultos racistas contra agente de tránsito

Un conductor fue condenado en Cali tras protagonizar un caso de agresión verbal con expresiones racistas contra un agente de tránsito durante un procedimiento de control vial realizado en el sur de la ciudad, hecho que quedó registrado en video y generó indignación en redes sociales.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que José Félix Angulo Cabezas fue sentenciado a 37 meses de prisión y deberá pagar una multa equivalente a 5.5 salarios mínimos legales vigentes por el delito de actos de discriminación agravados.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2025, cuando un agente de tránsito adelantaba labores de control vial en la capital vallecaucana. Según la investigación, el conductor reaccionó de manera agresiva durante el procedimiento y comenzó a lanzar insultos y comentarios racistas contra el funcionario público.

En los videos que posteriormente fueron utilizados como prueba judicial, se escucha al hombre utilizar expresiones como: “basura”, “estás al mando de un blanco”, “esclavo de blancos”, “esclavo basura”, “negro hijo de p*ta” y “negro feo, por eso nadie los quiere”.

La Fiscalía indicó que durante el proceso se recopilaron grabaciones, testimonios y otros elementos probatorios que permitieron sustentar la acusación y demostrar el carácter discriminatorio de las agresiones.

El caso se convirtió en uno de los hechos de discriminación racial más comentados recientemente en Cali y volvió a encender el debate sobre el racismo y las agresiones contra funcionarios públicos en Colombia.

Las autoridades recordaron que el delito de actos de discriminación está contemplado en la Ley 1482 de 2011, normativa creada para castigar conductas relacionadas con racismo, xenofobia y otras formas de discriminación por razones de raza, orientación sexual, religión o nacionalidad.

Tras conocerse la condena, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos insistieron en la necesidad de fortalecer las campañas de respeto, convivencia y prevención de la discriminación racial, especialmente contra comunidades afrocolombianas.

La Fiscalía reiteró además que cualquier ciudadano puede denunciar este tipo de hechos ante las autoridades competentes cuando considere vulnerados sus derechos fundamentales.