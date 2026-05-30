¿Le están cobrando un supuesto recargo por combustible? Podría ser víctima de una estafa

Avianca emitió una alerta a sus pasajeros tras detectar una nueva modalidad de estafa en la que delincuentes se hacen pasar por representantes de la aerolínea para exigir supuestos pagos adicionales relacionados con “sobrecostos por combustible” en tiquetes ya adquiridos.

Según informó la compañía, varios viajeros han sido contactados por personas ajenas a la aerolínea que solicitan dinero para mantener vigentes las reservas o evitar supuestos incrementos en las tarifas aéreas.

Ante esta situación, Avianca aclaró que no realiza cobros posteriores a la emisión de los boletos, salvo cuando el propio cliente solicita cambios voluntarios en su itinerario o adquiere servicios adicionales.

“Cualquier comunicación o requerimiento de pago bajo la premisa de costos adicionales por combustible constituye una estafa”, advirtió la empresa.

La aerolínea señaló que ya recopila información para emprender acciones legales contra los responsables de estos engaños, los cuales han comenzado a circular en una temporada de alta demanda de viajes por vacaciones y eventos internacionales.

Felipe Gómez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Avianca, recomendó a los usuarios comprar tiquetes únicamente a través de canales oficiales o agencias reconocidas, desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos y verificar siempre la dirección web de las páginas donde realizan sus compras.

Además, recordó que la compañía nunca solicita transferencias a cuentas personales para validar, modificar o conservar reservas y pidió evitar compartir información financiera o datos personales por medios no verificados.

Finalmente, Avianca invitó a los viajeros a reportar cualquier situación sospechosa a través de sus canales oficiales y ante las autoridades competentes para prevenir nuevos casos de fraude.