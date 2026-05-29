Estos son los 3 datos de hoy

Abelardo De La Espriella respondió a Gustavo Petro por comentarios sobre una pintura en su oficina y aseguró que la obra representa la tradicional danza de Las Farotas.

El candidato defendió el valor cultural de la pieza y cuestionó las declaraciones del mandatario.

El Ideam advirtió que este fin de semana continuarán las lluvias en el Valle del Cauca, con posibilidad de aguaceros y tormentas eléctricas en varias zonas del departamento.

Las precipitaciones más fuertes se esperan entre el sábado y el domingo.

En Ginebra fue capturado alias “Negrito”, presunto cabecilla de la red de apoyo del frente Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc.

Las autoridades lo señalan de coordinar extorsiones contra comerciantes, campesinos y líderes sociales.