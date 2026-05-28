La Unión Europea sancionó a Temu con millonaria multa por productos peligrosos

La Unión Europea impuso una millonaria sanción contra la plataforma china Temu tras detectar la venta de productos ilegales y potencialmente peligrosos dentro de su marketplace.

La Comisión Europea confirmó una multa de 200 millones de euros —más de 230 millones de dólares— luego de concluir que la compañía incumplió las normas de protección al consumidor establecidas en el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA).

Según las autoridades europeas, Temu no identificó ni controló adecuadamente los riesgos relacionados con la comercialización de artículos ilegales, permitiendo que productos inseguros llegaran a millones de usuarios en Europa.

Durante la investigación, funcionarios de la Unión Europea realizaron compras encubiertas en la plataforma y encontraron cargadores eléctricos que no superaban pruebas básicas de seguridad, además de juguetes para bebés con riesgo de asfixia y presencia de sustancias químicas por encima de los límites permitidos.

“Temu es un actor muy importante en el mercado europeo, con 130 millones de usuarios. Cuando venden productos prohibidos, estos terminan en manos de un gran número de europeos”, señaló Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea encargada del área digital.

Aunque la empresa aseguró que respeta las normas digitales europeas, cuestionó la decisión y calificó la sanción como “desproporcionada”.

La Unión Europea explicó que la multa pudo haber sido mucho mayor, ya que la legislación permite sanciones de hasta el 6 % de la facturación global de la compañía matriz de Temu, que en 2025 reportó ingresos por más de 53.000 millones de euros.