La selección Valle se corona campeona nacional de voleibol junto a la tulueña Sofia Vélez

La Selección Valle de voleibol femenino volvió a ratificar su dominio en el país al conquistar el Campeonato Nacional Mayores, disputado en Bucaramanga, tras vencer con autoridad 3 sets a 0 a Antioquia en la gran final.

El equipo vallecaucano mostró un alto nivel competitivo durante todo el certamen y cerró su participación con una contundente victoria que le permitió quedarse con el título nacional y asegurar su clasificación a los Juegos Nacionales de 2027.

Las jugadoras destacaron el respaldo recibido a través del programa Valle Oro Puro, estrategia que ha fortalecido la preparación y el desarrollo de los deportistas del departamento.

“Estamos súper felices de llevarle este título a todos los vallecaucanos”, expresó Ana Karina Olaya, integrante de la selección campeona, mientras que la líbero Sofía Vélez agradeció el apoyo institucional que ha acompañado el proceso deportivo del equipo.

Con este nuevo logro, el Valle del Cauca mantiene su protagonismo en el voleibol colombiano y comienza desde ya la preparación para los Juegos Nacionales de 2027, donde buscará defender la medalla de oro obtenida en la edición anterior.

El campeonato nacional reafirma el buen momento que atraviesa el voleibol femenino vallecaucano y consolida al departamento como una de las principales potencias de esta disciplina en Colombia.