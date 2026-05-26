La inteligencia artificial ya está aprendiendo a pilotear aviones

La inteligencia artificial ya comenzó a tomar el control en la aviación y varias compañías del sector trabajan en sistemas capaces de asistir e incluso automatizar parte de las tareas que hoy realizan los pilotos en pleno vuelo.

Uno de los desarrollos más avanzados es Merlin Pilot, un sistema experimental que ya fue probado en vuelos reales y que utiliza inteligencia artificial para interpretar instrucciones de control aéreo, responder por radio y ejecutar maniobras sin intervención constante del piloto.

La tecnología fue presentada durante una demostración en Estados Unidos, donde el sistema logró realizar cambios de rumbo, mantener trayectorias de vuelo y ejecutar aproximaciones de aterrizaje utilizando procesamiento de lenguaje natural y automatización avanzada.

El avance llega en un momento clave para la industria aérea mundial. Boeing estima que las aerolíneas necesitarán más de 600 mil nuevos pilotos durante las próximas dos décadas, mientras aumentan las presiones sobre el sistema de tráfico aéreo y la necesidad de reducir errores humanos.

Según Matthew George, CEO de Merlin, cerca del 80 % de los accidentes aéreos continúan relacionados con errores humanos, por lo que consideran que la IA podría convertirse en una herramienta importante para reforzar la seguridad operacional.

Aunque la idea de vuelos autónomos todavía genera controversia, expertos explican que la aviación moderna ya utiliza altos niveles de automatización desde hace años. Sin embargo, los nuevos sistemas impulsados por IA buscan ir mucho más allá, siendo capaces de reaccionar ante situaciones imprevistas y asistir en tareas complejas dentro de la cabina.

Pese a ello, organizaciones de pilotos insisten en que la inteligencia artificial debe ser una herramienta de apoyo y no un reemplazo total de los pilotos humanos.

“Los avances tecnológicos pueden mejorar la seguridad aérea, pero nunca sustituirán a los pilotos a bordo”, aseguró Jason Ambrosi, presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de Estados Unidos y Canadá.

Por ahora, compañías como Merlin aclaran que los vuelos comerciales completamente autónomos aún están lejos de convertirse en realidad, aunque las pruebas continúan avanzando y ya despertaron interés incluso en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.