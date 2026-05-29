Necropsia de Yulixa reveló múltiples fracturas tras cirugía clandestina

Nuevos detalles estremecen el caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que murió tras someterse presuntamente a una lipólisis láser en un centro clandestino de Bogotá.

Según reveló el informe de Medicina Legal, conocido por medios nacionales, el cuerpo de la víctima presentaba múltiples fracturas, heridas con arma blanca y graves lesiones internas, motivo por el cual su muerte fue catalogada como “violenta-homicidio”.

El documento señala que Yulixa sufrió fracturas en varios arcos costales: del lado izquierdo entre la segunda y octava costilla, y del lado derecho entre la segunda y séptima, evidenciando un severo trauma físico.

Además, los peritos encontraron hematomas profundos en la espalda, lesiones en la región lumbar y daños paravertebrales bilaterales. También fueron documentadas al menos 11 heridas con elementos cortopunzantes en diferentes partes del cuerpo, incluyendo abdomen, tórax, espalda, axilas, zona inguinal, glúteos y región sacra.

Medicina Legal concluyó que la mujer falleció tras una extensa “disección hemorrágica”, asociada al procedimiento estético de succión adiposa realizado en abdomen y dorso.

Por este caso ya fueron capturadas María Fernanda Delgado, Eduardo David Ramos y otras tres personas, mientras avanzan las investigaciones para establecer las responsabilidades alrededor de la muerte de Yulixa Toloza.

El caso generó conmoción nacional luego de conocerse que el establecimiento donde habría sido intervenida funcionaba presuntamente de manera ilegal y sin permisos para realizar procedimientos quirúrgicos.