La clase obligatoria que sigue causando debate más de 30 años después de su creación

La enseñanza de la Constitución Política y la formación cívica volvió a generar debate en Colombia luego de recordarse que todos los colegios del país están obligados por ley a incluir estos contenidos dentro de sus programas académicos.

La medida está contemplada en la Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de Educación, que establece los lineamientos que deben cumplir las instituciones educativas públicas y privadas. Aunque la norma lleva más de tres décadas vigente, recientemente volvió a llamar la atención de padres de familia y estudiantes, muchos de los cuales desconocían que el estudio de la Constitución es un requisito obligatorio desde los primeros años de formación escolar.

De acuerdo con la legislación, uno de los objetivos de la educación básica primaria es introducir a los estudiantes en el conocimiento de la Constitución Política de Colombia y en los principios de la instrucción cívica. Estos contenidos deben impartirse durante los primeros cinco años de educación formal y complementarse con procesos de formación ciudadana y participación democrática.

La obligación no solo está respaldada por la Ley General de Educación. El artículo 41 de la Constitución establece que en todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, será obligatorio el estudio de la Carta Magna y la instrucción cívica, además de promover prácticas democráticas que permitan a los estudiantes comprender sus derechos, deberes y mecanismos de participación ciudadana.

Las disposiciones buscan fortalecer la formación integral de los alumnos, promoviendo valores relacionados con la convivencia, la democracia y el respeto por las instituciones. Asimismo, hacen parte de una estrategia para que los ciudadanos conozcan desde temprana edad el funcionamiento del Estado y las normas que rigen la vida en sociedad.

La educación en Colombia, según el artículo 67 de la Constitución, es un derecho fundamental y un servicio público que cumple una función social. Por ello, las autoridades educativas consideran que la enseñanza de la Constitución y la ciudadanía sigue siendo una herramienta clave para la formación de nuevas generaciones más informadas y participativas.