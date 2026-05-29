¿Su gato duerme todo el día? Podría estar sufriendo una peligrosa enfermedad silenciosa

Lo que muchos consideran “normal” en un gato podría ser en realidad una señal silenciosa de enfermedad. Expertos en medicina veterinaria alertaron sobre el llamado Síndrome de Pandora, una condición relacionada con el estrés crónico que puede desencadenar múltiples problemas de salud en los felinos.

Durante el IX Simposio Internacional de Medicina Biorreguladora de Sistemas en los Animales, realizado por laboratorios Heel Colombia, especialistas explicaron que esta condición no corresponde a una sola enfermedad, sino a un conjunto de alteraciones físicas y emocionales que afectan a los gatos de manera progresiva.

“La primera señal de estrés en un gato es la depresión”, explicó la médica veterinaria argentina Letizia Zufriategui. Según indicó, muchos felinos estresados desarrollan obesidad, permanecen inactivos y comienzan a sufrir afecciones urinarias, intestinales, respiratorias e incluso tumores en etapas avanzadas.

Los expertos advirtieron que el problema suele pasar desapercibido porque existe la falsa creencia de que un gato que duerme todo el día, no juega y casi no interactúa “es tranquilo o feliz”, cuando en realidad podría estar atravesando un cuadro severo de distrés.

La veterinaria caleña Sandra Melina López explicó que los gatos son especialmente sensibles a cualquier cambio en su entorno. “El gato es una especie muy rutinaria y territorial. Cambios en la casa, nuevas personas, ruidos o incluso alteraciones en sus horarios pueden generarles un nivel de estrés muy alto”, señaló.

Entre las recomendaciones entregadas por los especialistas están respetar los espacios del animal, evitar cambios bruscos en su ambiente, estimularlo con juegos, mantener rutinas estables y prestar atención a señales como aislamiento, aumento de peso, agresividad o pérdida de apetito.

Los veterinarios insistieron en que detectar el estrés a tiempo puede evitar enfermedades graves y mejorar considerablemente la calidad de vida de los felinos.