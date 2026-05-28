Juntas de Acción Comunal de siete sectores de Tuluá irán nuevamente a elecciones

Siete sectores de Tuluá fueron autorizados para realizar las elecciones de Juntas de Acción Comunal, luego de que la Gobernación del Valle del Cauca emitiera una resolución que les permite adelantar el proceso hasta el próximo 28 de junio.

La autorización se otorgó después de que las comunidades presentaran las respectivas solicitudes y explicaran las razones por las cuales no pudieron desarrollar las elecciones comunales durante el pasado mes de abril, cumpliendo con los requisitos exigidos por la normatividad vigente.

Los sectores habilitados para llevar a cabo la jornada electoral son Aguaclara, Tres Esquinas, Las Acacias, vereda El Janeiro, 12 de Octubre, Nueva Alvernia y Avenida Cali sector 2.

De acuerdo con lo establecido, las comunidades deberán adelantar diferentes procedimientos para garantizar la legalidad y transparencia del proceso, entre ellos la designación de secretario ad hoc, conformación del tribunal de garantías, apertura y cierre de libros mediante actas y la organización logística de la jornada.

Desde la Secretaría Privada de la Administración Municipal, como oficina enlace de las Juntas de Acción Comunal, anunciaron acompañamiento y asesoría permanente a las comunidades para asegurar que las elecciones se desarrollen correctamente y puedan ser avaladas por la Gobernación del Valle del Cauca.