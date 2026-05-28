Confirman la identidad del cuerpo hallado en un costal en Cali

Las autoridades de Cali confirmaron la identidad del cuerpo hallado el pasado lunes 25 de mayo dentro de un costal en el barrio La Rivera.

La víctima es Marcela Gómez Sepúlveda, una joven de 26 años que llevaba cuatro días desaparecida tras salir de su vivienda en el barrio Los Álamos.

El macabro hallazgo se produjo en plena calle 70, justo frente a la estación del MIO, cuando operarios de aseo descubrieron el cadáver en el separador vial. El cuerpo de la joven se encontraba envuelto en plástico negro y cartón dentro del costal.

Según testigos de la zona, la noche anterior al hallazgo se vio a dos hombres abandonar el bulto en el lugar antes de huir a toda velocidad en un vehículo particular. Unidades especializadas ya adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de este crimen que ha desatado el rechazo y la consternación entre los caleños.