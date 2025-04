Las víctimas serían una joven de entre 16 y 18 años, de tez trigueña, cabello corto y castaño. Al momento del hallazgo vestía tenis blancos, short blanco, camibuso negro, y presentaba tatuajes visibles en el cuello y una de sus manos.

El segundo cuerpo corresponde a un hombre de entre 26 y 34 años, de tez blanca, cabello corto. Vestía buzo amarillo, pantaloneta gris y tenis negros con blanco. Se conoció que ambos se movilizaban en una motocicleta AX100 de color negro.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado sus identidades, y se trabaja en la verificación de sus datos personales. Asimismo, no se descartan posibles móviles del crimen relacionados con ajustes de cuentas, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

La comunidad se encuentra consternada ante lo sucedido y exige respuestas y mayor presencia de las autoridades en las zonas rurales del municipio.