Según información preliminar, el trágico suceso ocurrió en Brasil, aunque hasta el momento no se han confirmado detalles específicos sobre el lugar ni la dinámica del accidente. La noticia de su fallecimiento en un presunto accidente de tránsito ha dejado a sus seres queridos en shock, quienes aún no pueden creer que ya no la verán regresar a su natal Riofrío.

Luisa Fernanda, conocida por su alegría y por ser muy apreciada en su comunidad, cursó sus estudios en la Institución Educativa Primitivo Crespo. Su partida deja un vacío irremplazable entre quienes la conocieron y la recordarán con cariño.

El municipio de Riofrío se encuentra consternado por la noticia, y sus familiares y amigos esperan obtener más información sobre las circunstancias de este trágico evento.