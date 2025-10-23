El cuerpo del adolescente fue encontrado en un cañaduzal ubicado frente al barrio Marsella, cruzando el río Bolo. De acuerdo con versiones preliminares, el menor presentaba heridas provocadas presuntamente con arma blanca tipo machete, situación que ha generado indignación y tristeza entre los habitantes de esta localidad.

El hallazgo se produjo luego de varios días de búsqueda por parte de familiares y vecinos, quienes habían reportado su desaparición ante las autoridades.



Las autoridades locales y judiciales adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables. Por ahora, se desconocen los móviles de este hecho que ha causado dolor y repudio en toda la comunidad pradereña.