De acuerdo con información preliminar, el cuerpo de la víctima presentaba signos de maltrato, por lo que las autoridades no descartan que se trate de un feminicidio.

La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle, informó que se adelantan las actividades investigativas para establecer las causas del hecho y dar con los responsables. Los primeros indicios apuntan a que el incendio pudo haber sido provocado con el fin de ocultar el crimen.

Vecinos del sector manifestaron que la mujer había regresado recientemente de los Estados Unidos y se encontraba en la región disfrutando de un periodo vacacional.

Ante la tragedia, los habitantes de Rozo anunciaron la realización de una velatón en las próximas horas para rechazar la violencia contra la mujer y exigir justicia.