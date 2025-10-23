Nacido en Medellín en 1979, Yelsid inició su carrera musical en el año 2001, apostándole a la mezcla de géneros para crear un sonido propio. La llegada del movimiento urbano a Colombia, impulsado por figuras como Vico C, lo motivó a explorar y experimentar con nuevos sonidos.



En 2011, alcanzó un éxito rotundo con “Lástima de tanto amor”, tema que se mantuvo por más de ocho meses en el primer lugar de las listas radiales y televisivas del país. Más adelante llegarían canciones como “El Bus” y “Perdida”, que consolidaron su proyección internacional en países como España, Inglaterra, Ecuador y Estados Unidos.



Yelsid también ha sabido abrir su corazón a la inspiración más íntima. Tal es el caso de “Me Liberé”, una canción profundamente personal, y más recientemente de “Mi Mejor Regalo”, tema dedicado a sus hijos. En esta composición, el artista fusiona lo urbano con la cumbia, para expresar un mensaje cargado de amor y ternura: