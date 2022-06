Sin embargo, todo se vio truncado, porque en extrañas circunstancias su cuerpo fue hallado sin vida. De acuerdo a la información que tienen sus familiares en Guadalajara de Buga, el pasado martes 7 de junio no se volvió a tener información sobre su paradero, después de que fuera detenido por la Policía en Veracruz, según le relató a Elena (mexicana, compañera sentimental de Amarildo), el taxista que lo transportaba en el momento en que lo requirió la autoridad.



“Elena nos dijo que, el taxista testificó que integrantes de la Policía, le habían pedido documentos al joven bugueño, pero que este no los tenía todos en regla por lo que lo detuvieron y se lo llevaron”, le contó a EL TABLOIDE uno de sus familiares en Buga.



Al ver que no llegaba a casa y no se tenía ninguna noticia de él, empezó la búsqueda, las autoridades dijeron desconocer el hecho, pero se instauró el respectivo denuncio.

Por esas cosas de la vida, un adulto mayor, que también estaba buscando a su hijo desaparecido, reconoció el cuerpo de Amarildo porque vio las características en los volantes que circularon avisando sobre su desaparición.



Sin embargo, Elena, la compañera sentimental y madre de la hija de casi dos años de edad de Amarildo, no ha podido reclamar el cuerpo porque ellos no estaban casados, era una unión libre la que tenían, por eso, las autoridades mexicanas no le han entregado detalle sobre las causas de su muerte.



Para la repatriación del cuerpo de Amarildo en Colombia, sus familiares están solicitando el apoyo de quienes puedan hacerlo, puesto que el costo del traslado del cadáver supera los 20 millones de pesos. Pueden comunicarse con su señor padre, al número 316 696 2236 o en el número de cuenta 03154915426 de Ahorro a la Mano.