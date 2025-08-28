Según las primeras versiones, la víctima se movilizaba en motocicleta cuando, a la altura de la estación de servicio Terpel, fue sorprendida por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata.

Baena Morales era ampliamente conocido en el gremio caballista del centro del Valle por su activa participación en ferias y eventos equinos.

Al lugar hicieron presencia unidades de la Policía y del CTI de la Fiscalía para realizar la inspección técnica al cadáver y recolectar elementos materiales probatorios.