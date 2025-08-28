De acuerdo con las versiones preliminares, dos motocicletas de alto cilindraje interceptaron el vehículo y desde allí los sicarios dispararon en repetidas ocasiones, presuntamente con fusiles, logrando atravesar el blindaje de la camioneta.

La Policía Metropolitana confirmó que en el hecho falleció una persona y ocho más resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, informó que la Policía Judicial y el CTI de la Fiscalía avanzan en las labores de investigación para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como para dar con los responsables.