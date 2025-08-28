Sin embargo, las autoridades locales desmintieron la información y confirmaron que no existe ninguna denuncia, reporte médico ni investigación formal sobre un hecho de estas características.

La Policía del Valle hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para verificar las fuentes antes de difundir noticias que puedan generar alarma entre la comunidad.

De esta forma, el caso reportado resultó ser falso y se trataría de un ejemplo más de desinformación que circula en redes sociales.