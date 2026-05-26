Grave video denuncia pone contra las cuerdas al ‘Pibe’ Valderrama y su esposa

El exfutbolista colombiano Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y su esposa, Elvira Isabel Redondo, quedaron en el centro de una fuerte polémica tras una denuncia pública relacionada con un predio ubicado en el barrio Aeromar de Santa Marta.

La acusación fue realizada por Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, primo de la esposa del exjugador, quien a través de un video difundido en redes sociales aseguró estar siendo víctima de amenazas y presiones para abandonar un lote donde afirma haber vivido durante los últimos 16 años.

“Pueblo samario y Colombia entera, he venido siendo atropellado desde el día 14 de abril por Carlos Alberto Valderrama Palacios, el ‘Pibe’, y su mujer Elvira Redondo”, expresó Tobías Redondo en la grabación, mientras mostraba documentos que, según él, respaldan denuncias presentadas ante la Fiscalía.

Según su relato, hombres armados habrían llegado hasta la vivienda de su hija para intimidarla y exigirle que abandonaran el terreno. Además, denunció que días después encontró la casa destruida y varios de sus enseres robados.

El hombre aseguró además que teme por su vida y la de su familia, afirmando que incluso una conciliación convocada por la Fiscalía no contó con la presencia del ‘Pibe’ Valderrama ni de representantes legales de la pareja.

Horas después de hacerse viral la denuncia, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama respondió oficialmente a través de un comunicado emitido por la firma jurídica Morelli Lawyers Group, rechazando de manera contundente las acusaciones.

“Rechazamos de forma rotunda e irrevocable cualquier señalamiento tendencioso que pretenda vincular a nuestros representados con el uso de grupos armados, amenazas de muerte o métodos de coacción ilegal”, señala parte del documento.

La defensa del exjugador aseguró además que las acusaciones carecen de sustento probatorio y constituyen una difamación contra la familia Valderrama Redondo.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles investigaciones relacionadas con este caso que ha generado amplio revuelo en redes sociales y medios nacionales.