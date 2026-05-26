Petro es investigado tras publicaciones y mensajes sobre elecciones de 2026

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación de oficio contra el presidente Gustavo Petro por una presunta intervención en política durante el actual proceso electoral rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

La decisión quedó consignada en un documento fechado el 26 de mayo y firmado por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, donde se señala que la actuación se origina por las recientes declaraciones y publicaciones realizadas por el mandatario en redes sociales relacionadas con la campaña presidencial.

Según el documento, la Comisión considera necesario iniciar una investigación penal de oficio por el presunto delito de intervención en política, conducta contemplada en el artículo 422 del Código Penal colombiano.

Tras esta decisión, el proceso deberá ser radicado formalmente y posteriormente se asignará el representante investigador encargado de adelantar las actuaciones correspondientes dentro de la Comisión de Acusación.

La legislación colombiana prohíbe que funcionarios públicos participen en actividades políticas o intervengan en controversias electorales, con el fin de garantizar transparencia e imparcialidad durante los procesos democráticos.

La apertura de la investigación ocurre luego de varias intervenciones públicas del presidente Petro relacionadas con el panorama electoral. Entre ellas, declaraciones sobre una eventual continuidad de “la transformación de Colombia”, mensajes alusivos a candidatos presidenciales y publicaciones en redes sociales durante los cierres de campaña.

Uno de los hechos mencionados corresponde a declaraciones realizadas el pasado 22 de mayo, cuando el mandatario habló sobre las elecciones presidenciales y la posibilidad de que “ganemos nosotros el gobierno”. Días después también hizo referencias indirectas al candidato Iván Cepeda y cuestionó sectores políticos cercanos a otros aspirantes presidenciales.

La polémica por una posible participación política del presidente no es nueva. Desde las elecciones regionales de 2023, distintos sectores y organizaciones de observación electoral habían expresado preocupación por pronunciamientos del mandatario relacionados con campañas y candidatos.