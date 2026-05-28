Amneliz debuta en la música popular con “El Desquite”, un himno al amor propio y la revancha

La cantante, actriz y compositora dominicana Amneliz sorprende a sus seguidores con el lanzamiento de “El Desquite”, una canción cargada de fuerza, actitud y sentimiento que promete convertirse en un himno para quienes han vivido decepciones amorosas.

El sencillo relata la historia de una mujer cansada de las infidelidades y las mentiras, que decide tomar el control de su vida y devolverle a su expareja el mismo dolor que recibió. Con una mezcla de despecho, empoderamiento y ritmo contagioso, “El Desquite” llega para conquistar al público amante de las canciones para dedicar y cantar a todo pulmón.

La producción estuvo a cargo del reconocido productor Sheeno El Sensei, quien junto a Amneliz también participó en la composición del tema. La canción marca además un momento especial en la carrera de la artista, ya que representa su primera incursión en el género popular.

“Pienso que la van a disfrutar mucho porque es la primera vez que hago música popular. Siempre me he sentido muy atraída por este género, ya que en mi familia se escuchaba mucha música grupera, y ahora tengo la oportunidad de interpretar este estilo tan hermoso que me ha conquistado por su ritmo y sus letras”, expresó la artista.

“El Desquite” fue grabada en Medellín, en 409 Studio, ciudad que también sirvió de escenario para el rodaje del video oficial dirigido por Jhonatan Quintero. La producción audiovisual refleja diferentes emociones y conecta con el público a través de una historia que complementa perfectamente el mensaje de la canción.

Tras el lanzamiento de “Too Much Woman”, Amneliz continúa fortaleciendo su propuesta artística con esta nueva producción, con la que busca ampliar su alcance internacional y consolidar su presencia en países como Colombia, nación por la que siente una profunda admiración gracias a su riqueza cultural y musical.

Con “El Desquite”, Amneliz demuestra versatilidad, autenticidad y una apuesta fresca dentro de la industria musical latina, dejando claro que llega dispuesta a conquistar nuevos escenarios y públicos.