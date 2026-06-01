Heridas y hemorragias: recomendaciones clave para actuar correctamente

Una caída, un accidente doméstico o una lesión durante la práctica de algún deporte pueden provocar heridas que requieren atención inmediata. Especialistas en primeros auxilios advierten que una actuación adecuada en los primeros minutos puede marcar la diferencia para evitar infecciones, controlar hemorragias y prevenir complicaciones.

De acuerdo con expertos, lo primero que se debe hacer es mantener la calma, limpiar la herida y evaluar la gravedad de la lesión. En el caso de raspones o cortes superficiales, recomiendan lavar la zona con agua y jabón, retirar cualquier residuo visible y aplicar un antiséptico adecuado antes de cubrir la herida.

Uno de los errores más frecuentes es utilizar alcohol o agua oxigenada directamente sobre las lesiones. Según especialistas, estos productos pueden irritar el tejido, retrasar la cicatrización y afectar células sanas.

Cuando se trata de heridas profundas o con objetos incrustados, la recomendación es no retirar el elemento, ya que esto podría aumentar el sangrado o empeorar la lesión. En estos casos se aconseja controlar la hemorragia ejerciendo presión alrededor de la herida y buscar atención médica de inmediato.

Las mordeduras también requieren especial cuidado debido al alto riesgo de infección. Los expertos recomiendan lavar la zona cuidadosamente y acudir a valoración médica.

En caso de heridas en la cabeza acompañadas de síntomas como mareo, vómito o pérdida de conocimiento, o lesiones en los ojos, la recomendación es acudir de inmediato a un servicio de urgencias.

Los especialistas recuerdan además que, si una herida continúa sangrando, no debe retirarse la primera gasa empapada de sangre. Lo adecuado es colocar una nueva encima y mantener la presión hasta recibir atención médica si es necesario.