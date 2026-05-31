Gobernadora del Valle ejerció su derecho al voto y pidió una jornada en paz

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ejerció este domingo su derechos al voto en el municipio de Guacarí y aprovechó la jornada para enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos que participan en las elecciones presidenciales.