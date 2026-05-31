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Gobernadora del Valle ejerció su derecho al voto y pidió una jornada en paz

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ejerció este domingo su derechos al voto en el municipio de Guacarí y aprovechó la jornada para enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos que participan en las elecciones presidenciales.

La mandataria votó en la Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra, donde destacó la normalidad con la que avanza el proceso electoral en el departamento y señaló que se registra una importante participación de votantes tanto en Cali como en los demás municipios vallecaucanos.

Toro invitó a la ciudadanía a acudir a las urnas con respeto por las diferencias políticas y a vivir la jornada como una expresión democrática. Además, hizo un llamado a aceptar los resultados una vez finalice el escrutinio, independientemente del candidato que resulte elegido.

“Esta es una fiesta democrática y debemos demostrar que podemos participar sin violencia, sin odio y respetando las distintas posiciones”, manifestó.

En el Valle del Cauca están habilitados más de 3,7 millones de ciudadanos para votar en 1.152 puestos distribuidos en los 40 municipios y los dos distritos especiales del departamento. Para garantizar la seguridad durante la jornada, más de 10.000 integrantes de la Fuerza Pública fueron desplegados en todo el territorio.

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