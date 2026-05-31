Ejército desmontó vallas de grupos armados ilegales en Jamundí y El Cerrito

En medio de las acciones de seguridad desplegadas durante la jornada electoral, tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional retiraron vallas alusivas a grupos armados ilegales que habían sido instaladas en zonas rurales del Valle del Cauca.

Según informó la institución militar, los elementos fueron ubicados en los corregimientos de San Antonio, en Jamundí, y Tenerife, en El Cerrito, donde generaban preocupación entre los habitantes de estas comunidades.

El Ejército indicó que la operación hace parte de las acciones contempladas dentro del Plan Democracia 2026, que busca garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y prevenir cualquier situación que pueda afectar el orden público durante las elecciones presidenciales.

De manera paralela, las tropas mantienen presencia en corredores viales, vías secundarias y sectores considerados estratégicos en diferentes municipios del departamento, con el objetivo de fortalecer la seguridad y contrarrestar posibles acciones de grupos armados organizados.

Las autoridades señalaron que continuarán desarrollando operativos de control y vigilancia en distintas zonas del Valle del Cauca para proteger a la población y asegurar el normal desarrollo de la jornada democrática.