Ataque con granada en Caquetá en plena jornada electoral encendió las alertas

Un hecho de orden público encendió las alertas este domingo durante la jornada de elecciones presidenciales en el departamento de Caquetá.

Según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, un hombre que se movilizaba en motocicleta lanzó una granada contra integrantes de la Fuerza Pública en una vereda del municipio de El Paujil.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque no dejó personas heridas ni afectó el desarrollo de las votaciones en la zona. Sin embargo, las autoridades reforzaron el monitoreo de seguridad para prevenir nuevos incidentes.

“En una vereda del municipio de El Paujil, Caquetá, un individuo que iba en una moto arrojó una granada contra la Fuerza Pública. No hay afectaciones a los uniformados ni alteraciones en el proceso electoral”, señaló el ministro durante un balance de la jornada.

El Gobierno Nacional indicó que mantiene vigilancia permanente sobre la situación de orden público en todo el país, especialmente en regiones donde existe presencia de grupos armados ilegales.

A pesar de este hecho, las autoridades aseguraron que las elecciones continúan desarrollándose con normalidad y bajo las medidas de seguridad previstas para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos.