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Fatal accidente en Valle del Cauca cobró la vida de un patrullero de la Policía

Como Rafael Mauricio García Argothe fue identificado el uniformado que perdió la vida tras un grave accidente de tránsito registrado en la mañana de este miércoles sobre la vía nacional que comunica a El Cerrito con Palmira.

El siniestro ocurrió a la altura del puente del Ingenio Providencia, donde, por causas que son materia de investigación, colisionaron una motocicleta y un vehículo particular. El fuerte impacto generó preocupación entre conductores y personas que transitaban por el sector, quienes alertaron de inmediato a los organismos de emergencia.

Según las primeras versiones, el patrullero sufrió heridas de gravedad y recibió atención inicial en el lugar por parte de socorristas. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial en Palmira; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades de tránsito realizaron inspección en la zona y avanzan en las investigaciones para establecer cómo ocurrió este lamentable accidente vial.

La muerte del uniformado ha generado mensajes de tristeza y solidaridad entre compañeros de la Policía Nacional, familiares y ciudadanos en el Valle del Cauca.

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