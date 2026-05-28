Fatal accidente en Valle del Cauca cobró la vida de un patrullero de la Policía

El siniestro ocurrió a la altura del puente del Ingenio Providencia, donde, por causas que son materia de investigación, colisionaron una motocicleta y un vehículo particular. El fuerte impacto generó preocupación entre conductores y personas que transitaban por el sector, quienes alertaron de inmediato a los organismos de emergencia.
Según las primeras versiones, el patrullero sufrió heridas de gravedad y recibió atención inicial en el lugar por parte de socorristas. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial en Palmira; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.
Las autoridades de tránsito realizaron inspección en la zona y avanzan en las investigaciones para establecer cómo ocurrió este lamentable accidente vial.
La muerte del uniformado ha generado mensajes de tristeza y solidaridad entre compañeros de la Policía Nacional, familiares y ciudadanos en el Valle del Cauca.
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