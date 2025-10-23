«En nombre del alcalde Manuel Felipe Quintero Ceballos, la Administración Municipal brindó un reconocimiento a estos guardianes de la paz, en agradecimiento por su compromiso y amor por Colombia.

Nuestro especial reconocimiento a los veteranos de la Asociación de Veteranos de la Fuerza Pública de Sevilla Valle, por su ejemplo, entrega y servicio a la comunidad, quienes hoy continúan sirviendo en diferentes ámbitos sociales, dejando un legado imborrable en nuestro municipio.

Porque su historia sigue inspirando a construir una Sevilla más unida, solidaria y llena de gratitud» dijo Natalia García Agudelo, titular de la Secretaría de Gobierno de la Capital Cafetera de Colombia. La ley 1979 de 2019, designó el 10 de octubre como fecha oficial para honrar y conmemorar a los veteranos de la Fuerza Pública.