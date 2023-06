San Pedro, la capital avícola de Colombia, realizará del 29 de junio al 2 de junio el XXXIII Concurso Nacional de Música Inédita de Bandas Municipales y Fiestas Patronales con una alegre y variada programación para todos los gustos de propios y visitantes que se iniciará el próximo jueves con la tarde de niños y la noche joven.

2:00p.m. Cabalgata infantil y Feria de los Niños.

7:00 p.m. Espectáculo de Animación con Javi Cifuentes vs Pipe Laborda.

8:00 p.m. Presentación artística con Djs Dommy vs Alejo. Dálmata (Yo me llamo), Kosmic La Ciencia, Jale y Karen Mendoza.

Viernes 30 de junio

3:00 p.m. Cabalgata, organiza el Criadero El Samán. Salida: Todos Los Santos, sector La Navidad. 6:00 p.m. Concierto Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de San Pedro. 7:00 p.m. Apertura Oficial Concurso Nacional de Bandas. Primera presentación de las bandas en la tarima.

10:00 p.m. Tributo a Darío Gómez y su agrupación. Dueto Buriticá, Juan Carlos Hurtado (El Andariego).

Sábado 1o. de julio

3:00 p.m. Desfile de bandas por las calles del municipio.

7:00 p.m. Retreta de bandas en el parque principal. Premio para la más popular. 10:00 p.m. Los Hermanos Medina, Los Inquietos del Vallenato, Andrés Vargas, Har-linson Lozano y su agrupación Espiral 7.

Domingo 2 de julio

3:00 p.m. Retreta de bandas en el parque principal.

6:00 p.m. Concierto de la Banda Departamental del Valle.

7:00 p.m. Final del Concurso Nacional de Música Inédita de Bandas.

11:00 p.m. Presentaciones artísticas: Banda Los Culpables, Willie García, Linda Montiel (Paola Jara de Yo me llamo).