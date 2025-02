Ese mundo en el sueño se llamaba Ciudad Plutón, una dicotomía entre lo terrenal/urbano y lo astrológico. Entre 2013 y 2014, en su estancia en Oxford, UK, decidió componer canciones bajo este nombre y en Bogotá, en su época universitaria (2014-2022), comenzó a darle forma.



“Ciudad Plutón es un proyecto ecléctico y para mi primer EP incluye un estilo ochentero con sintetizadores y pads. Siempre trato de ser lo más personal posible en mis composiciones y he tenido muchas experiencias a lo largo de mi vida que quiero compartir a través de mis letras y música, y que la gente se sienta identificada a su manera”, comenta el artista con influencias de Charly García, The War on Drugs y Radiohead.