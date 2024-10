Brayan Campo Pillimue, de 32 años, confesó ante un juez en Palmira, Valle del Cauca, su responsabilidad en el asesinato de Sofía Delgado, una pequeña de 12 años que había desaparecido el 29 de septiembre en el corregimiento Villagorgona de Candelaria en el departamento Valle del Cauca y el juez impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

El caso de la menor conmocionó a todo al país y sobre todo a la comunidad de Candelaria, donde al menos 4.000 personas se reunieron para despedirla, lanzando globos blancos al aire y entonando la canción Que canten los niños de José Luis Perales. Asimismo, en medio del último adiós de la pequeña su madre Lady Zúñiga, expresó que su hija dejó un legado para luchar por la protección de los niños contra el abuso.

“Hasta hoy que enterré a mi niña y yo se que es un angelito más que está en el cielo y la gloria y honra sea para Dios y el que lo hizo también, que lo perdono en el nombre de Jesús. Ni una más, pero Sofía deja un legado, ni una más y vamos a seguir luchando por todos esos niños y a cuidarlos. Niño que vean solo, así no sea su hijo hay que cuidarlo”, indicó la madre de Sofía Delgado en diálogo con RCN Radio.

El sepelio se realizó en el Polideportivo de La Aldea, pero cuando iban a sepultar a la menor ocurrió una alteración del orden público en el Cementerio Local de Villagorgona, cuando una multitud intentó ingresar a la fuerza al recinto tumbaron la reja, lo que llevó a la intervención de la Policía y el Ejército. Además, Lady Zúñiga tuvo que intervenir para calmar a la multitud y permitir el paso de personas afectadas por la aglomeración.

Se conoce que en medio del caos, varias personas perdieron el conocimiento debido a la aglomeración. Zúñiga pidió a los presentes que mostraran consideración, ya que su suegra y otras personas se habían desmayado. Agradeció a todos los que asistieron para rendir tributo a su hija y por el apoyo recibido en este difícil momento: “Les pedimos consideración por favor, mi suegra se desmayó y hay varias personas que han perdido el conocimiento, porque hay mucha aglomeración (…) La niña ya fue enterrada, le doy gracias a todos, de corazón a ustedes y a Colombia, pero tienen que calmarse, si no los dejan entrar es por algo”.

Globos blancos, ramos de flores y una caravana de 3 mil personas le dieron el adiós a Sofía Delgado, cruelmente asesinada. pic.twitter.com/561qv4KJt6 — Teleantioquia (@Teleantioquia) October 20, 2024

El caso generó una fuerte reacción en la comunidad, pero también las redes sociales puesto que los que no pudieron asistir al sepelio de la pequeña escribieron mensajes en las diferentes plataformas digitales: “Sofía Delgado, una niña de 12 años, asesinada macabramente por un tipo que tenía antecedentes de estos horribles crímenes. Le fallamos a Sofía como sociedad, estado, gobierno y justicia. Hoy es una estadística más de crímenes en contra de las mujeres. Dolor profundo”; “A Sofía Delgado la masacraron con solo 12 años y aquí la vida sigue como si nada. Somos una sociedad fallida que ni siquiera puede proteger a la infancia. En Colombia abusan, maltratan, reclutan y explotan sexual y laboralmente a niños y niñas. Y, cada tanto, también los matan”; “Otra niña más que nos arrebatan, otra niña que matan por algo tan sencillo como salir a la tienda. Sofía Delgado nos duele a todas porque sabemos que no estamos seguras, porque todas hemos sentido miedo en actividades diarias, porque no estamos seguras”.