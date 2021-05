“Creo que el mensaje era jugar, pero si no están las condiciones y si la gente no quiere, no jugamos” expreso Fernando aramillo presidente de la Dimayor.

Agregó que están pesando en pausar la liga durante 30 días mientras se calma la situación por la que está pasando el país.

En días pasados los jugadores habían manifestado a través de un comunicado el deseo de no jugar por las condiciones actuales que se están viviendo en Colombia y de manera especial tras el sabotaje que se presentó en los juegos de Copa Libertadores disputados por Junior, Atlético Nacional y el América de Cali.

Igual suerte podría sufrir el Torneo Betplay donde Cortuluá busca su paso a la final para buscar el ascenso a primera.