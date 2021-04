El calendario del Cuadrangular “A”, donde participan Huila, Fortaleza y Leones, ya está definido y se jugará así: sábado 24 de abril Cortuluá vs Huila; miércoles 28 de abril Cortuluá vs Fortaleza; domingo 1 de mayo Fortaleza vs Cortuluá; miércoles 5 de mayo Huila vs Cortuluá y sábado 8 de mayo Cortuluá vs Leones.

El cuadrangular B lo integran los equipos Unión Magdalena, Deportes Quindío, Valledupar FC y Atlético FC.