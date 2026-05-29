Contra reloj: dramático rescate en cueva inundada mantiene en vilo a Laos

Una compleja y peligrosa operación de rescate se desarrolla en el centro de Laos, donde cinco aldeanos permanecen atrapados dentro de una cueva parcialmente inundada tras quedar incomunicados por más de una semana debido a una creciente repentina.

Las autoridades confirmaron que uno de los sobrevivientes ya fue rescatado durante la noche del viernes, mientras equipos especializados continúan trabajando para evacuar a los otros cuatro hombres que siguen bajo tierra.

Según las investigaciones, los cinco ingresaron a la cueva buscando posibles yacimientos de oro, pero un fuerte aguacero provocó una inundación súbita que bloqueó la salida y dejó atrapado al grupo en cámaras internas del sistema subterráneo.

La misión de rescate ha sido catalogada como extremadamente riesgosa debido a las difíciles condiciones dentro de la cueva. Buzos especializados deben atravesar estrechos pasadizos inundados, algunos de apenas 60 centímetros de ancho, con agua helada y visibilidad casi nula.

Los rescatistas han tenido que entrenar a los hombres atrapados para usar equipos de buceo y desplazarse sujetándose de buzos expertos que los guían en medio de la oscuridad.

Además del grupo de aldeanos, las autoridades indicaron que otras dos personas habrían ingresado previamente a la cueva y aún permanecen desaparecidas. Las labores de búsqueda para ubicarlas continuarán este sábado.

En las afueras de la cueva permanecen ambulancias, policías y equipos de emergencia listos para atender a los sobrevivientes una vez logren salir del complejo sistema subterráneo.