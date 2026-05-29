Capturan a médico señalado de abusar de menores en citas médicas en Bogotá

Un médico general fue capturado y judicializado en Bogotá por presuntamente cometer actos sexuales abusivos contra dos niñas durante consultas médicas en una EPS ubicada en el sur de la ciudad.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el profesional de la salud identificado como José David Castro Giraldo habría aprovechado los chequeos médicos para agredir a menores de edad mientras distraía a sus familiares o bloqueaba su visibilidad durante las valoraciones.

La investigación permitió establecer que el hombre utilizaba un mismo modus operandi: en medio de la consulta desviaba la atención de los acompañantes para evitar que observaran detalladamente el examen físico realizado a las niñas.

Hasta el momento, las autoridades han identificado dos víctimas, de 7 y 10 años, quienes asistieron a las consultas acompañadas por su padre y su abuela, respectivamente. Los hechos habrían ocurrido a finales de 2025 y solo se conocieron tiempo después, cuando las menores contaron lo sucedido.

La captura del médico se realizó en el sector de El Tunal, en el sur de Bogotá. Posteriormente, una fiscal especializada en delitos contra niños, niñas y adolescentes le imputó el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado.

Las autoridades hicieron un llamado a padres y cuidadores para permanecer atentos durante cualquier procedimiento médico realizado a menores y denunciar de inmediato cualquier conducta sospechosa que pueda poner en riesgo la integridad de niños y niñas o adolescentes.