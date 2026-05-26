Estos son los 3 datos de hoy



El candidato presidencial Abelardo De la Espriella denunció nuevas amenazas contra un coordinador de su campaña en el Valle del Cauca y responsabilizó al Gobierno nacional de “lo que pueda pasarle” al integrante de su movimiento político Defensores de la Patria.

El aspirante aseguró además que existen riesgos contra su campaña y pidió atención de la comunidad internacional y de Estados Unidos frente a su seguridad. Mientras tanto, la violencia electoral sigue generando preocupación en el país, luego de ataques y amenazas reportadas contra varios candidatos y miembros de campañas políticas.





La ley seca por las elecciones presidenciales de este 31 de mayo comenzará a las 6:00 p.m. del sábado y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio, según lo dispuesto por el Gobierno nacional.

Además, habrá cierre de fronteras terrestres y fluviales desde las 6:00 a.m. del 30 de mayo hasta las 6:00 a.m. del 1 de junio, como parte de las medidas de seguridad para la jornada electoral. Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny hará parte del elenco de Toy Story 5 y prestará su voz, tanto en inglés como en español, a un nuevo personaje llamado “Pizza con Anteojos”.

Disney y Pixar confirmaron que el artista tendrá un cameo en la película, que llegará a los cines el 17 de junio de 2026. El personaje hará parte de una comunidad de juguetes olvidados y se suma a las nuevas apuestas de la esperada cinta que traerá de regreso a Woody, Buzz y el resto de personajes clásicos.