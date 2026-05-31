¿Se puede llevar el celular al puesto de votación? Gobierno aclaró las normas

Aunque millones de colombianos acudirán este domingo a las urnas con su teléfono celular, existen restricciones sobre su uso dentro de los puestos de votación durante la jornada electoral.

El Gobierno Nacional recordó que, de acuerdo con el Decreto 0211 de 2026, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde está prohibido utilizar celulares, cámaras fotográficas, cámaras de video y otros dispositivos electrónicos dentro de los puestos de votación mientras se desarrolla el proceso electoral.

Sin embargo, la norma contempla algunas excepciones. Los ciudadanos podrán portar su celular y utilizarlo únicamente cuando sea necesario presentar la cédula digital ante los jurados de votación. También están autorizados para usar estos dispositivos los funcionarios electorales, organismos de control y medios de comunicación debidamente acreditados.

Las autoridades recordaron que la restricción busca proteger la transparencia del proceso electoral y evitar prácticas que puedan afectar la libertad del voto, como la toma de fotografías al tarjetón o la difusión de información desde el interior de los puestos de votación.

La Registraduría hizo un llamado a los ciudadanos para respetar las disposiciones durante la jornada y atender las instrucciones de los jurados y autoridades presentes en cada punto de votación.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar este domingo en la primera vuelta presidencial, que se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en todo el país.