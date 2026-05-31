¿Se puede llevar el celular al puesto de votación? Gobierno aclaró las normas

El Gobierno Nacional recordó que, de acuerdo con el Decreto 0211 de 2026, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde está prohibido utilizar celulares, cámaras fotográficas, cámaras de video y otros dispositivos electrónicos dentro de los puestos de votación mientras se desarrolla el proceso electoral.
Sin embargo, la norma contempla algunas excepciones. Los ciudadanos podrán portar su celular y utilizarlo únicamente cuando sea necesario presentar la cédula digital ante los jurados de votación. También están autorizados para usar estos dispositivos los funcionarios electorales, organismos de control y medios de comunicación debidamente acreditados.
Las autoridades recordaron que la restricción busca proteger la transparencia del proceso electoral y evitar prácticas que puedan afectar la libertad del voto, como la toma de fotografías al tarjetón o la difusión de información desde el interior de los puestos de votación.
La Registraduría hizo un llamado a los ciudadanos para respetar las disposiciones durante la jornada y atender las instrucciones de los jurados y autoridades presentes en cada punto de votación.
Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar este domingo en la primera vuelta presidencial, que se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en todo el país.
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