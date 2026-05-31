Así puede consultar dónde votar en las elecciones presidenciales de este domingo

Este domingo 31 de mayo, día de las elecciones presidenciales en Colombia, la Registraduría Nacional recordó a los ciudadanos que aún pueden consultar su puesto de votación antes de dirigirse a las urnas.

La entidad tiene habilitada una herramienta digital que permite verificar de manera rápida el lugar exacto donde cada ciudadano debe sufragar, tanto dentro del país como en el exterior.

La consulta puede realizarse a través del portal oficial de la Registraduría o directamente en el enlace del censo electoral: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/, ingresando únicamente el número de cédula.

Además de conocer el puesto asignado, los votantes pueden acceder a información sobre la ubicación y dirección exacta de los puntos de votación mediante un sistema de georreferenciación implementado para facilitar el acceso a las urnas.

La Registraduría recordó que para votar es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original, ya sea la amarilla con hologramas o la versión digital. Documentos como pasaportes, contraseñas de trámite o libretas militares no serán aceptados durante la jornada electoral.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar este domingo en la primera vuelta presidencial, en la que se definirá si el país elige nuevo mandatario en esta jornada o si será necesaria una segunda vuelta.