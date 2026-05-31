Colombia define su próximo presidente en una jornada marcada por la polarización

Colombia define este domingo quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. Más de 41 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas en una elección que pondrá a prueba el respaldo de los colombianos a las políticas impulsadas por el actual Gobierno o su intención de cambiar el rumbo del país.

La Registraduría Nacional informó que 41.421.973 personas están habilitadas para votar dentro y fuera del territorio nacional. Para garantizar el desarrollo de la jornada electoral fueron instaladas más de 122 mil mesas de votación.

El proceso llega al final de una campaña marcada por fuertes confrontaciones políticas, polémicas en redes sociales, denuncias por presunta participación indebida de funcionarios públicos y cuestionamientos sobre el cumplimiento de las reglas electorales.

La atención de la jornada se concentra principalmente en los candidatos que lideran la intención de voto, mientras otros aspirantes han tenido una presencia más discreta en las encuestas y buscan sorprender en las urnas.

Expertos consultados coinciden en que esta elección representa una decisión trascendental para el país, ya que los votantes deberán escoger entre propuestas que plantean visiones muy diferentes sobre temas como la economía, la seguridad, el papel del Estado y las políticas sociales.

La votación contará además con acompañamiento internacional. Más de 1.300 observadores extranjeros seguirán de cerca el desarrollo de los comicios para verificar las garantías democráticas y la transparencia del proceso.

Los puestos de votación permanecerán abiertos entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Si ningún candidato logra la mayoría necesaria para imponerse en esta primera ronda, Colombia deberá acudir nuevamente a las urnas para una segunda vuelta presidencial.