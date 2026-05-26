¡Arrancó el sueño mundialista! Colombia ya entrena en Bogotá rumbo al Mundial 2026

La Selección Colombia ya puso en marcha su preparación rumbo al Mundial de 2026. Este lunes 25 de mayo comenzó oficialmente la concentración en Bogotá con la llegada de los primeros jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo.

Entre los futbolistas que ya trabajan en la capital del país aparecen James Rodríguez, David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero, Dávinson Sánchez, Richard Ríos, Gustavo Puerta, Déiver Machado y Juan Camilo Portilla.

Luego de arribar al hotel de concentración durante la mañana, el grupo se trasladó en horas de la tarde a la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol para cumplir con la primera jornada de entrenamiento.

La práctica inició con trabajos físicos en gimnasio y posteriormente se realizaron ejercicios de circulación de balón, ruedas de pases y movimientos tácticos en espacios reducidos bajo las órdenes del cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo.

Con esta primera sesión, Colombia comenzó oficialmente la recta final de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que integrará el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

En los próximos días se espera la llegada del resto de jugadores convocados, entre ellos Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Jefferson Lerma, Jhon Córdoba, Johan Mojica y Yerry Mina, hasta completar la nómina definitiva de 26 futbolistas.

Antes del inicio del Mundial, la ‘Tricolor’ disputará dos partidos amistosos. El primero será el 1 de junio frente a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá y posteriormente enfrentará a Jordania el 7 de junio en San Diego, Estados Unidos.

El debut de Colombia en la Copa del Mundo será el próximo 17 de junio ante Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México.