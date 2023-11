Según la información entregada desde la Secretaría de Infraestructura del Valle del Cauca, el tema del clima para la instalación de la cimentación no ha ayudado al contratista para que el avance sea significativo y en la proporción que está proyectada en la minuta contractual.

De acuerdo con las fechas trazadas por la gobernación, la obra deberá estar terminada el 28 de diciembre. “El contratista está en eso, la idea es acelerar la ejecucion pero depende mucho del clima”, dijo la fuente consultada por EL TABLOIDE.

Para los conocedores del tema, la lluvia afecta la construccion de obras como las pavimentaciones, pues erosiona cimientos, genera filtraciones en estructuras y causa humedad, daños que a futuro comprometen la estabilidad de la capa de rodamiento.

Indican de la misma manera que si llueve entre el tiempo de fraguado inicial y el final, es decir, después de 30 minutos y antes de 10 horas, la mezcla no se verá muy afectada. La impresión de gotas de lluvia afectará el acabado de la superficie de hormigón, pero no la resistencia del mismo, pero es un riesgo que no todos están dispuestos a correr.

Los líderes de la zona reconocen los efectos de las lluvias en las obras, pero al mismo tiempo piden celeridad, pues lo que más anhelan es que el año nuevo les llegue con la vía terminada.