En las imágenes, se observa a la joven dirigiéndose hacia la salida, mientras algunos espectadores continuaban expresando su descontento con el presidente Petro. Durante su retirada, Antonella no contuvo su indignación y respondió a los abucheos con un enfático “madrazo”.

Al concluir el video, se aprecia a la hija de Petro visiblemente afectada, derramando lágrimas mientras les lanza un “hijueputas” a las personas de la tribuna. La tensión en el estadio y las expresiones negativas hacia su padre la llevaron a responder así, reflejando la carga emocional que experimentó.

Te puede interesar:Colombia vs. Brasil por eliminatorias: la oportunidad de vencer a los pentacampeones por primera vez en la historia

El incidente rápidamente se volvió viral en las redes sociales, generando una oleada de comentarios y reacciones encontradas.

Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, incluso compartió el video en sus redes sociales, comentando: “Al parecer a la hija de Petro no le gusta que los colombianos expresen su desacuerdo con el nefasto gobierno de su padre”.

Ante las críticas y burlas dirigidas hacia su hija menor, el presidente utilizó sus redes sociales para calificar de “cobardes” a quienes se atrevieron a abuchear y ridiculizar a su hija.

De igual manera, el presidente volvió a enviar un mensaje en redes para desmentir una noticia y para llamar “valientes” a quienes insultaron y atacaron verbalmente a su hija en el estadio

“¿Cómo este periódico puede afirmar que yo estaba en el estadio? Toda la prensa de Colombia sabe que estoy en la reunión de la APEC en EEUU. Los “valientes” se enfrentaron fue con mi hija que es una menor de edad amante del futbol. Sabemos que eso no lo hizo el pueblo barranquillero que me ha acompañado mayoritariamente en todas mis luchas”

Frente a estos ataques, el embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, abordó el tema y condenó el ataque hacia la menor, sugiriendo que lo ocurrido fue un “acto miserable, ruin y violento” que afectó a la joven.

“La agresion verbal de unos adultos energúmenos a una niña menor de edad en el estadio por ser hija del Presidente @petrogustavo es un acto miserable, ruin y violento . Ojalá pidan perdón. Siembran odio y violencia. Así no es! Este nivel de agresion a la familia presidencial no había ocurrido nunca. Pido a los dirigentes de la oposición que pongan límites! @MariaFdaCabal @UribeVelez @MiguelUribeT @FicoGutierrez y todos los que se crean dirigentes de la oposición les pido que descalifiquen a los energúmenos . Que controlen a sus fanáticos! Que así no es! Es una niña y además futbolista apasionada”.