El incendio que afectó una gran extensión de potreros en la vereda El Diamante, jurisdicción del corregimiento de La Marina, en la media montaña tulueña.

El riesgo de incendios forestales depende de varios factores, incluida la temperatura, la humedad del suelo y la presencia de árboles y arbustos entre otros, pero de manera especial influye la acción de terceros.

Ante el caso registrado en esa zona rural tulueña desde la oficina local para la gestión del riesgo, se le recomendó a los campesinos mantener los predios limpios, no encender fuego en lugares no habilitados, no utilizar pirotecnia en zonas donde hay material combustible vegetal, no tirar colillas de cigarrillos al suelo.

También, no dejar botellas de vidrio o de plástico en el suelo, atender constantemente el fogón que se haya encendido, entre otras.