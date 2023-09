Su éxito fue tal, que luego de publicar dos sencillos más, fueron firmados por el sello Tooth & Nail Records lanzando su EP debut ‘No Rush, No Curfew’ en el verano de 2021 y su segundo trabajo ‘Late Night, Early Morning’ este 2023.

‘I.H.Y.’, es su más reciente lanzamiento, una canción de su autoría.

La canción explora sonidos vintage como muchas de las canciones de Deep Al Brindle, pues utilizan muchos synths de los 80’s evocando un sentimiento retro.

‘Walking On A Dream’ es otra canción reciente de su repertorio, un sencillo original de Empire Of The Sun, pero con el toque secreto y especial de Deep Al Brindle.

«Se nos ocurrió darle nuestro giro a una canción que sigue dándole vuelta al mundo.

Deep Al Brindle es un proyecto que sueña con los pies en la tierra. Alastair y Diego tienen muchas expectativas y metas por cumplir, pero tienen claro que todo se logrará a punta de esfuerzo, talento y dedicación.