A él seguramente muchos tulueños que nos leen, lo han visto o lo vieron realizar esta labor en la carrera 29a entre calles 21 y 25, en el barrio villanueva y pensarán que es un trabajador de alguna entidad o del municipio. sin embargo, esta labor la realiza solo, con dinero de su propio bolsillo.

Allí tiene un hermoso y florido jardín, pero además de conservar limpio el lugar, también pintó en los últimos días las baldosas del andén.

“Muchas personas dicen como está de bonita está orilla del río, eso me agrada que reconozcan la labor, así no sepan que esto lo hago de cuenta propia, porque debemos aportar y tratar de mantener limpia y bonita la ciudad, porque de allí para arriba no es sino basura”, señaló don leonidas, quien comentó que hace 34 años labora en suramericana y desde esa época realiza esta labor. igualmente, destacó que hay algunas personas que en ocasiones le colaboran, aunque la mayoría se hacen los de la vista gorda.

“Esto lo mantenemos bonito la señora luz piedad cerón y yo”. Es sin duda un ejemplo digno de imitar en una sociedad que se ha dedicado la pérdida de los valores y que debe ser imitado por los tulueños como una manera de embellecer los entornos.